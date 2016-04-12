Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «В «Спартаке» не уважали меня, вытирали об меня ноги»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью «Российской Газете» рассказал подробности своего перехода в петербургский клуб.

    «Главный конкурент за чемпионство — это ЦСКА. В последнее время только ЦСКА борется с «Зенитом» за первое место, хотя «Ростов» всем уже доказал, что его стоит уважать. Плюс есть «Локомотив», на кого никто не ставил перед сезоном, а он все выигрывает. Но если выбирать одну из этих команд — назову все же ЦСКА. «Спартак»? Эта команда всегда будет надеяться на чемпионство. У «Спартака» амбиции примерно такие же, как у нас. Не в обиду моему бывшему клубу будет сказано, но амбиции должны быть подкреплены результатами. А с этим у «Спартака» есть проблемы, в отличие от «Зенита». От нас ждут побед не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов.

    Что касается перехода в «Зенит», я до последнего думал, как мне поступить. Все-таки я воспитанник «Спартака», столько времени там провел. Я был на перепутье, сильно волновался. Это был очень серьезный шаг, самый важный в моей карьере. Советовался с семьей, друзьями, и когда уже понял, что со «Спартаком» мы никак не договоримся, принял решение. Именно к «Спартаку» у меня претензий нет. Это мой родной клуб. Его создавали великие люди, которые закладывали одни понятия, а на их место пришли те, которым начихать на «Спартак». Им лишь бы кошельки свои набить. И один человек слушает этих людей и принимает решения. Честно, не знаю, зачем он это делает, но это уже к нему вопрос, а не ко мне.

    Не хотелось бы называть их имен. Думаю, они отлично все понимают. Не хочу раскрывать всю подноготную, но порой просто доходило до беспредела. Терпению всегда приходит конец. Я понимал, что мне хватит унижений. Мою доброту всегда воспринимали за слабость. К сожалению, всегда выходило так, что в родном клубе я пересекался с людьми, которые не уважали меня. А это самое важное. Меня можно не любить, но уважать нужно.

    Я никогда не говорил, что не перейду в «Зенит». Что от меня хотели болельщики «Спартака», чтобы я в «Амкар» перешел? Я не говорил, что не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я всегда уважал эти команды, считал их главными конкурентами. Очень долго в «Спартаке» об меня вытирали ноги. Давали понять, что я не нужен клубу. И в какой-то момент мне предложили перейти в «Зенит», так почему я должен был отказаться? Это самый амбициозный клуб России. Предложения от остальных наших команд меня не заинтересовали», — заявил Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4832

      neveldomha 13 апреля 2016, 18:10

      Слишком много слов не о чем, в смысле о Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 13 апреля 2016, 14:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поплач-поплач, меньше ссать будешь. Продажная ...!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 13 апреля 2016, 13:38

      Трепло, а не мужик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 апреля 2016, 13:09

      Опять туда же! Лучше бы он рассказал, сколько мячей забьёт Спартаку в этот раз

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 13 апреля 2016, 13:02

      бедолага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 апреля 2016, 12:43

      ну и соплежуй этот дзюба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2016, 10:27

      Ну кто -что заслужил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 апреля 2016, 09:04

      правильно написал. а из мясоедов говно полезло. как же на их родной клуб наговорили(правду сказали) сами ничего видеть не хотят. а хорошими игроками и тренерами разбрасываются Эмери тому пример. дважды обладатель кубка уэфа.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 13 апреля 2016, 08:52

      Вот где от тебя говно полезло то, если бы не лимит сидеть бы тебе на скамейке запасных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2301

      baltika415 13 апреля 2016, 08:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проституткины слова. Не говарил , не помню, кошельки набивают. ШЛЮХА.

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11