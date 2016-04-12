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    Гилерме: «Что для вас важно — как я знаю слова гимна или как играю за сборную?»

    Вратарь сборной России и «Локомотива» Гилерме рассказал о своих впечатлениях от дебюта в национальной команде.

    «Когда встречал болельщиков в Москве, они поддерживали мой вызов в сборную. Но я не мог предсказать, как отреагируют люди из других регионов. Боялся, что они будут меня освистывать, но на стадионе некоторые даже скандировали мое имя. Это было очень круто! Впечатляет, что так встречают первого иностранца в сборной.

    Продолжаю учить гимн России. Иногда его дома слушаю. Раньше, выступая в российском чемпионате, было проще его запомнить, потому что его включали перед каждой игрой. А теперь такого нет. Надо самому практиковаться. К Евро надо выучить, обязательно! Но что для вас важно — как я знаю слова гимна или как играю за сборную?», — резюмировал Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2016 21:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 апреля 2016, 13:13

      О чём, ваще, речь? Петь гимн России Гилерме не придётся. Разве что на стоя возле лавки в ряду запасных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 13 апреля 2016, 05:10

      ни то ни другое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 апреля 2016, 02:44

      По шевелению губ будем гадать, гимн это, или что-то другое, своё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 00:36

      шашечки нам важнее, шашечки, а потом уже ехать...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 12 апреля 2016, 23:49

      Ну хоть один человек в сборной слова гимна будет знать!

      6
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > gambler35 12 апреля 2016, 23:54

      )))

      0
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > gambler35 12 апреля 2016, 23:56

      один за всех будет петь:))

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