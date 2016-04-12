Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Комбаров: «При Аленичеве система штрафов стала помягче»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу нынешнего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Сравнивая текущего наставника с Валерием Карпиным, футболист признал, что между специалистами много отличий.

    «Если говорить об отличиях, то много разных моментов. Тренировочный процесс другой, тактический рисунок тоже, в быту многое поменялось. К примеру, при Карпине собирались на обед все вместе. Ели за одним столом и, пока все не закончат, не вставали. При Аленичеве более лояльное отношение: есть определенный промежуток времени, ты можешь немного пораньше прийти, можешь чуть попозже. Система штрафов другая, стала чуть-чуть помягче. Напряжения стало поменьше», — сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      pivovar 13 апреля 2016, 08:39

      Как показывает практика штрафы не работают. Самое главное создать коллектив, в котором игроки которые отдаются полностью игре, будут попрекать тех кто этого не делает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Мы Русские 13 апреля 2016, 00:11

      Мягче?? Да Вас вообще лишать з/п за невыход в ЕвроКубки надо. Считаю, что если не выйдут в этом сезону в ЕвроЗону, то надо обязательно продавать Глушакова/Комбарова/Граната/Паршивлюка ибо Лучше играть они не станут! Всем уже почти по 30 лет! Прогрессировать не будут явно, а денег получают, как ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 12 апреля 2016, 17:04

      Нет срочно Валеру вернуть,,,,а мы его за вторые места ругали а сейчас 7 и многие эксперты так сказать говорят дайте ещё год пороботать Диме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 апреля 2016, 14:11

      ... а водка пожестче.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 апреля 2016, 14:08

      Вот она правда матка и открылась, распустил Аленич игроков. Расслабились ё... Надо Волераверим срочно вернуть, при нём хоть в шаге от чемпионства были и в еврокубках постоянно играли. При нём не расслабишься иначе пендаль можно получить. Впрочем Бердыич посильнее будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 12 апреля 2016, 13:43

      Да, дисциплины явно не хватает. А я Карпина считал слишком мягким.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 апреля 2016, 12:39

      Ага, и результат похуже стал.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 12 апреля 2016, 12:35

      Комбаров...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Лёхa372 12 апреля 2016, 12:25

      но играть почему то лучше не стали

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11