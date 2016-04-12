Авен: «Моя покупка акций «Спартака» невозможна»

Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен рассказал о том, почему он не будет приобретать акции футбольного клуба «Спартак».

«Действительно, ходили разговоры, что я приобрел часть акций «Спартака». На сегодняшний день такой вопрос не стоит. Сейчас по ряду причин моя покупка акций «Спартака» невозможна. О будущем никто не знает.

За «Спартаком» слежу. Если честно, мне не очень нравится выступление команды в конце сезона. Здесь многое надо менять. Но я не хочу давать советы. Вообще, надо находиться внутри команды для этого. А советы давать легко», — сказал он.