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    Авен: «Моя покупка акций «Спартака» невозможна»

    Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» Петр Авен рассказал о том, почему он не будет приобретать акции футбольного клуба «Спартак».

    «Действительно, ходили разговоры, что я приобрел часть акций «Спартака». На сегодняшний день такой вопрос не стоит. Сейчас по ряду причин моя покупка акций «Спартака» невозможна. О будущем никто не знает.

    За «Спартаком» слежу. Если честно, мне не очень нравится выступление команды в конце сезона. Здесь многое надо менять. Но я не хочу давать советы. Вообще, надо находиться внутри команды для этого. А советы давать легко», — сказал он.

    Источник: ТАСС

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    12.04.2016 11:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 апреля 2016, 18:08

      евреи они хитрые))) зачем им акции не подающего больших надежд клуба?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:57

      ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:57

      простудифилис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:55

      всю игру смотрел ав пожалей себя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:50

      леха что это за монитор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:50

      что это было

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:41

      мутко чтоли

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:39

      почти один гол как это

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:35

      а где сидел

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 апреля 2016, 14:23

      смотри "перегорят" как вы любите выражаться))))

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