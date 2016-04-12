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    Заммер: «Я не стал бы делать какие либо прогнозы о возвращении Роббена»

    В мюнхенской «Баварии» еще точно не знают, когда в строй вернется полузащитник Арьен Роббен. Об этом сообщил спортивный директор клуба Маттиас Заммер.

    «Я не стал бы делать какие либо прогнозы о возвращении Роббена в строй. Невозможно определить, как быстро будет проходить процесс восстановления», — сказал представитель мюнхенцев.

    Напомним, что Роббен получил травму бедра и должен был восстановиться к середине апреля. Недавно местные СМИ распространили информацию о том, что голландец в этом сезоне уже не сыграет.

    Источник: Goal.com

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    12.04.2016 09:39
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