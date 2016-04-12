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    Смолов: «Извинился перед президентом «Урала» за покер»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на четыре гола в ворота екатеринбуржцев, которые футболист забил в матче 23-го тура РФПЛ. Напомним, ранее Смолов выступал за «Урал».

    «Мы в принципе поддерживаем отношения, достаточно часто общаемся. После игры я извинился, сказал: «Викторыч, не обессудьте, что так вышло». Он ответил: «Да нет, я рад за тебя. Слежу, наблюдаю, молодец! Это футбол, в нем все бывает», – сказал Смолов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2016 00:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:18

      Смолов: "Извини Викторыч, пента-трик не получился"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 12 апреля 2016, 16:36

      Викторыч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      white1989 12 апреля 2016, 10:24

      Смолов красава как профессионал себя ведет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 12 апреля 2016, 09:31

      не верю, что Гриша так сказал ему)))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 12 апреля 2016, 06:04

      Молодец!
      Продолжай в том же духе!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 апреля 2016, 04:15

      Да, поиздевался Федя над бывшими одноклубниками...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 апреля 2016, 00:49

      на Евро кому нибудь трешку отгрузи)

      3
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