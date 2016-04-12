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    Госдума обратится к «Ростову» с запросом о «Милдронате»

    Государственная дума направит в «Ростов» и «Кузбасс» запрос о закупках этими клубами «Милдроната». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

    «Завтра пройдет пленарное заседание в Госдуме. Я как депутат Госдумы и мои коллеги Фургал и Маринин будем отправлять запросы в клубы – в частности, в «Ростов» и «Кузбасс», если информация о том, что они закупали «Милдронат», подтвердится, а также в ФМБА, вероятно.

    Мы хотим понять, кто продавал клубам «Милдронат», и с какой целью они его покупали, когда было понятно, что он будет запрещен. Мы отправим запросы в те клубы, которые купили «Милдронат» в конце 2015 и начале 2016 года, когда он уже был запрещен», – сказал Свищев.

    Напомним, действующим веществом «Милдроната» является мельдоний, включенный WADA в список запрещенных веществ. В его употреблении были уличены несколько десятков российских спортсменов.

    Источник: Р-Спорт

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    12.04.2016 00:03
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 14 апреля 2016, 11:02

      СУКИ ЛУЧШЕ БЫ ДЕНЕГ ДАЛИ!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 апреля 2016, 18:44

      Ну как бы еще "подвинуть" от лиги чемпионов Ростов, чтобы ЦСКА и Зенит заняли "обычные" места? "Чужаки" им не нужны!

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 апреля 2016, 10:45

      Надо проверить на милдронат свищева, фургала , маринина и весь кремль.

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 апреля 2016, 22:57

      А чего это так Дума забеспокоилась? Ростовский,а уж тем более кемеровский клубы в еврокубках не играют,а этот мельдоний у нас в стране запрещен не был! Вполне возможно,что оба клуба его приобрели для лечения,а не в качестве допинга-ведь многое зависит от дозировки! Даже виноградное вино в малых дозах-это лекарство,а в больших-это алкоголизм!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 апреля 2016, 22:16

      Бред!

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 12 апреля 2016, 18:58

      Бред какой-то...
      Самих проверять на вменяемость пора. Задолбали абсурдом.

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 апреля 2016, 18:30

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 апреля 2016, 18:23

      Надо начинать с Зенита.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 апреля 2016, 15:37

      Скоро скажут что деньги на зарплату Ростов прятал в Панаме))) Достали уже,что за страна,блин,заняться нечем думе? Спад производства,цены растут,безработица тоже. А те кто работают ещё ( рабочие профессии) получают 200$, а негры в Америке(например водитель автобуса) получают 5300. А цены (например на бензин) ниже.Одна радость в этой ..опе-футбол,и то душат немоскалей.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 апреля 2016, 14:20

      Началось давление на Ростов. Ростову дают понять где его место. И вот первые результаты не заставили себя ждать Анжи - Ростов 0-0.

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