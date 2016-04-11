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    Румменигге: «Приглашаю Гетце к себе в офис на беседу о его будущем»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что будущее Марио Гетце будет обсуждаться после завершения сезона.

    «Сейчас важный отрезок, так что нам нужно сконцентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас.

    Когда закончатся все эти игры, я приглашаю Марио в мой офис, где мы побеседуем о его будущем.

    Все остальное – спекуляции. Ни Марио, ни его агент ничего не говорили по этому поводу», – сказал Румменигге.

    Ранее появлялась информация о том, что интерес к Гетце проявляют «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».

    Источник: Goal.com

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    11.04.2016 23:32
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