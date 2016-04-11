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    Глушаков: «В последнее время тренерский штаб «Спартака» менялся часто, но результата это не приносило»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

    «О «Спартаке» всегда пишут и говорят вне зависимости от результатов. Мы к этому привыкли и не обращаем на все это внимание, выполняя свою работу. Итоговое решение принимает руководство, в наших разговорах нет никакого смысла.

    Мне и другим ребятам приятно работать с Дмитрием Анатольевичем и его тренерским штабом. Получаем удовольствие от каждого занятия. В последнее время тренерский штаб команды менялся часто, но результата это не приносило... Опять же, решение по итогам сезона примет руководство, не важно, что скажу я», – заявил Глушаков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 23:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 12 апреля 2016, 18:22

      Так если нравится, боритесь за тренера! Показывайте красивый футбол! Давайте результат!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 апреля 2016, 07:22

      Все правильно сказал.

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 11 апреля 2016, 23:31

      грамотный ответ

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