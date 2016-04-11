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    Широков: «Меня тревожит, что я начинаю матчи на скамейке, но никто и не гарантировал, что я буду играть»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков рассказал о том, как он относится к недостатку игровой практики в составе армейцев.

    – Дела у ЦСКА идут хорошо, но при этом последние матчи вы начинаете на скамейке. Такое положение не сильно тревожит?

    – Конечно, тревожит, как и любого, наверное, кто не играет. Но такова действительность. Нужно выходить на поле и доказывать делом. С «Мордовией» мы выиграли второй тайм 2:1, я в одном голе поучаствовал – это мало, наверное. Но это рабочий процесс. Кроме того, когда команда выигрывает, тренеру сложно менять успешный состав.

    – Леонид Слуцкий наиграл состав до вашего прихода, и вы в него еще не влились, или есть и другие причины?

    – Наверное, все вместе. Я пропустил большую часть предсезонной подготовки, наигрывались другие ребята. Вначале я выходил на поле, потому что у кого-то были травмы. Но потом последовал неудачный матч в Ростове, и Леонид Викторович вернулся варианту, который наигрывал на сборах.

    Естественно, когда я приходил в ЦСКА, мне никто не гарантировал, что я буду играть. В моем случае, конечно, есть некое противоречие: человек не играет, но при этом капитан сборной. Еще есть время переломить тенденцию, которая сейчас сложилась, – приводит слова Широкова «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 23:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +402

      Tri 12 апреля 2016, 17:51

      Рома мог бы стабильно играть в основе в Краснодаре, но выбрал бабло Гинера и скамейку запасных.

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 апреля 2016, 04:39

      Самый яркий период у Ромы, после ухода из "Зенита" был в "Краснодаре", вот в нём и надо было остаться, там и игра-то в основном ставилась с привязкой на него. Что остаётся? Ждать своего часа, не брюзжать, а доказывать делом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 12 апреля 2016, 01:13

      Запас он есть запас, надо будешь, выйдешь!

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