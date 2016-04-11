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    Скауты «Лестера» следят за Ракицким

    Защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким интересуется «Лестер».

    По информации источника, скауты английского клуба посетили первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Брагой» и «Шахтером», в котором украинцы одержали победу со счетом 3:1. Сообщается, что представителей «Лестера» интересовала игра сразу нескольких футболистов донецкого клуба, но главным объектом их внимания был Ярослав Ракицкий.

    В игре с «Брагой» Ракицкий провел на поле все 90 минут и открыл счет в концовке первого тайма. Этот гол стал для футболиста третьим в 32 матчах этого сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

    Источник: Clubcall.com

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    11.04.2016 22:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Axidan 15 апреля 2016, 20:57

      во-первых - шахтёр его не продаст
      во-вторых - ярик из команды не уйдёт по собственному
      в-третьих - даже если и продадут, то 10 лямов это смешно.

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 13 апреля 2016, 18:17

      Ага, следи не следи, а Шахтер на него такой ценник повесит, что Лестер испугается!

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