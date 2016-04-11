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    Широков: «За «Зенит» я переживаю, а за «Спартак» – нет»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков рассказал о своем отношении к «Спартаку» и «Зениту», за которые он ранее выступал.

    «Переживаю ли за «Зенит» и «Спартак»? За «Зенит» – да. А «Спартак» – что за него переживать? Я провел там не так много времени. Конечно, смотрю, как играют, знаю, какие результаты. Но не переживаю.

    Я был там два раза по полгода, трудно сказать, что я прикипел к «Спартаку». Трудно сказать, каковы были причины моего ухода оттуда. Случилось так, что решили: лучше, если я уйду. Мне сказали: будет хорошо, если мы расторгнем контракт. Вместе с руководством «Спартака» мы пришли к выводу, что так будет полезнее для всех», – сказал Широков в интервью «Российской газете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 19:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:38

      я не понял...а за цска тоже не переживает?)

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 апреля 2016, 19:20

      да этот чидер широков только за свой карман переживает

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 11 апреля 2016, 22:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А че переживать за него ёпт ?

      -5
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 11 апреля 2016, 21:57

      Широков - якорь в любой команде.

      2
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      Рейтинг: +66

      Possible 11 апреля 2016, 20:26

      абсолютно плевать

      2
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