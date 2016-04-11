Чистяков: «В чем проблема в воскресенье сходить на стадион в 19:30? Хороший повод эмоционально закончить выходные»

Руководитель департамента канала «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями Герман Чистяков отреагировал на слова главы РФС Виталия Мутко, что позднее начало воскресных встреч представляет выгоду только для телевидения, игнорируя при этом интересы болельщиков.

«Министр снова не дает скучать. Получается, в понимании Виталия Леонтьевича телевидение преследует какие-то там свои интересы, а не интересы огромной аудитории телезрителей, которым хороший футбол в воскресный вечер еще как удобен, рейтинги тому в подтверждение. Временные слоты выбраны и утверждены с РФПЛ именно для того, чтобы любой мальчишка – кстати, может, как раз среди них наш будущий министр спорта – знал, во сколько в выходные матчи российской Премьер-Лиги.

И «интересы телевидения» есть не что иное, как прямые интересы отрасли, потому что без телевидения спорт развиваться не может – это прописная истина. Если так, мимоходом, пинать тех, кто вкладывает силы и ресурсы в то, чтобы российский спорт, российский футбол становился интересен не только узкому кругу болельщиков, а гораздо более широкой аудитории, откуда тогда должно появиться больше внимания к спорту и его героям?

Чтобы сделать хороший, современный продукт в спорте, нужно учитывать весь спектр интересов, а не только клуба, лиги или даже министра. Да и в чем проблема в воскресенье сходить на стадион в 19:30? Хороший повод эмоционально закончить выходные. Главное, чтобы команда не подводила, но вот за этим точно не к телевидению», – сказал Чистяков.