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    Газзаев: «Дзюбе иногда стоит следить за своими словами»

    Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение по поводу слов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о результате матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА – «Мордовия» (7:1). По мнению специалиста, игроку сине-бело-голубых не помешает иногда быть более корректным в своих комментариях.

    Напомним, форвард назвал тот поединок посмешищем, отметив, что саранская команда на удивление легко давала армейцам поражать свои ворота.

    «Слова Дзюбы? Глупость это. 5:0 к 27-й минуте – показатель мощи и силы ЦСКА. Я думаю, Артем просто пошутил, а шутка оказалась не такая уж удачная… Надо ему иногда и следить за своими словами», – сказал Газзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2016 23:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 11 апреля 2016, 14:58

      Какой конской мощи,в Питере по губам надавали им,обещали разогнать и они наверное всполошились от страха и обыграли на рандоме

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 11 апреля 2016, 10:02

      Дзюба это спартаковский балабол,воспитание ноль-просто гопник....а чему вообще удивляться если сам спартак в жоп. ковыряется уже 20 лет,какое может там быть воспитание!!

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      Рейтинг: +34

      15426378s 11 апреля 2016, 08:33

      молодой, несдержанный, все придет с годами.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2016, 06:50

      А лучше вообще молчать...........

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 11 апреля 2016, 01:16

      Дзюба балобол стал каждый день что то выкидывает,

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