Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Моя ошибка лишила «Спартак» победы»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» (2:2) признал свою ошибку во втором пропущенном голе. Напомним, вратарь опрометчиво выскочил к линии штрафной, и не добравшись до мяча, позволил тому беспрепятственно закатиться в пустые ворота.

    «Мне особо нечего комментировать. Только хочу извиниться перед партнерами и болельщиками за ошибку.

    Хотел подстраховать партнеров, но не добрался до мяча. Если бы не эта ошибка, то мы выиграли бы – это 100%», – сказал Ребров.

    После 23-х туров отставание «Спартака» от первого места составляет уже девять очков. От зоны еврокубков красно-белых отделяет четыре пункта.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 11 апреля 2016, 20:32

      Обидно, ладно ошибки есть у всех, главное не повторять их в будущем. Удачи тебе, крепись, Тема мы с тобой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 апреля 2016, 12:55

      молодец, но потом реабилитировался и пару раз спас спартачей от поражения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 11 апреля 2016, 12:50

      Зато потом исправился и несколько раз спас Спартак от поражения. В общем провёл отличный матч. Не за что извиняться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 11 апреля 2016, 09:06

      просто дырка!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2016, 06:42

      Умные на ошибках учатся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Диктор 11 апреля 2016, 13:56

      умные учатся на ошибках других

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      pickapick 11 апреля 2016, 06:06

      Неровный Артем!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ugar1 11 апреля 2016, 06:05

      зато скоко потом тащил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 11 апреля 2016, 02:00

      Как это не печально, но Артём не уровень Спартака...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > RealArsenal 11 апреля 2016, 07:03

      а сборной так точно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 11 апреля 2016, 01:07

      Бывает! Нужно было штангу взасос поцеловать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Aiur 11 апреля 2016, 00:35

      Веселый матч был!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11