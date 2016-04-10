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    Клопп: «Ливерпуль» сильно изменил состав, так как некоторые игроки нуждались в отдыхе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Сток Сити» (4:1) в матче 33-го тура АПЛ объяснил, чем была вызвана большая ротация состава. Напомним, что с первых минут на поле в составе красных вышло семь новых футболистов по сравнению с прошлой игрой.

    «Сегодня я действительно испытываю гордость. Мы несколько изменили состав, и могу сказать, что до сегодняшней игры я никогда не использовал подобное сочетание игроков. Но у нас была причина: некоторые футболисты нуждались в отдыхе, чтобы набраться свежести.

    70-80% атак «Сток Сити» происходили путем забросов на Крауча, и это нужно иметь ввиду. Мы были готовы и действовали разумно.

    В перерыве мы посмотрели, как был забит их гол, чтобы проанализировать наши действия в том моменте. Могу сказать, там была блокировка на Шкртеле», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    10.04.2016 21:31
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