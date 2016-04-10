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    «Лестер» впервые с 1980 года провел пять матчей без пропущенных голов подряд

    «Лестер Сити», обыграв «Сандерленд» со счетом 2:0 в 33 туре английской Премьер-лиги, повторил клубное достижение, державшееся на протяжении более чем 30-ти лет (сезона 1979/80), по количеству проведенных подряд матчей без пропущенных голов. До гостевой победы над «черными котами» подопечные Клаудио Раньери обыграли «Уотфорд» (1:0), «Ньюкасл» (1:0), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвич» (1:0). При этом команда впервые добилась подобного достижения, выступая в высшей лиге Англии.

    Также стоит отметить, что «Лестер» остановился в шаге от рекорда «Эвертона» сезона 2001/02 по количеству побед подряд со счетом 1:0.

    После 33 игр в турнирной таблице английской Премьер-лиги «лисы» занимают первую строчку, отрываясь от ближайшего преследователя «Тоттенхэма» на 10 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 10 апреля 2016, 21:58

      тоттенхем тоже не дремлет)

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 апреля 2016, 20:29

      Лестер удивляет.

      0
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      Рейтинг: +140

      Reets 10 апреля 2016, 18:02

      Красавцы. Чего уж там.. У нас сельмаши тоже рекорды ставят, 6 подряд сухих.

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 10 апреля 2016, 17:56

      7 матчей с 1:0 выиграли, не так уж и много))

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff > msbleff 10 апреля 2016, 17:56

      а подряд 4

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