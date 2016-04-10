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    Пономарев: «Головин сильнее Широкова»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре полузащитника армейцев Александра Головина, отметив, что 19-летний хавбек в игровом плане на данный момент превосходит партнера по команде Романа Широкова.

    – Александр Головин удивляет вас своей игрой в последнее время? Видно, что он прибавляет?

    – Это еще молодой мальчик, которого нужно правильно использовать. Слуцкий выпускал его на всю игру в сборной России, но я считаю, что пока этого нельзя делать. Его нужно только подпускать. Потому что парню тяжело психологически выдержать весь матч в сборной. Да и в клубе тоже. Это очень тяжелая нервная нагрузка. В 19 лет еще мозги не созрели для этого.

    – Роман Широков снова остался в запасе. Головин сейчас выглядит сильнее своего опытного конкурента?

    – Конечно. Молодой парень, с хорошим движением, у него отличный, поставленный удар с обеих ног, это редко бывает. Головин стремиться к таким ударам, ищет позицию для взятия ворот. Это очень хорошее качество. Он обязательно будет прибавлять, если не зазвездится. Нужно очень грамотно подойти к этой ситуации.

    Источник: Eurofootball

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    10.04.2016 15:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2016, 16:20

      Думаю Александр и сам понимает,что нужно ещё много работать, чтобы
      закрепиться в основном составе ЦСКА и в сборной, а опытные игроки ему
      всегда помогут и подскажут.

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