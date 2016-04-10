«Уфа» – «Терек». Стартовые составы

Молодцы Уфимцы ! Главное уверенно играли А Терек, без призывов ДИКТОРА , был никакой
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тереком».
«Уфа»: Шелия, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Аликин, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов, Ханджич, Игбун.
Запасные: Лунев, Кацалапов, Сухов, Филин, Фомин, Сысуев, Безденежных, Диего Карлос, Марсиньо.
«Терек»: Городов, Уилкшир, Плиев, Семенов, Иванов, Пирис, Рыбусь, Айссати, Лебеденко, Грозав, Митришев.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Мохаммади, Педро Кен, Кану, Кузяев, Мирзов, Ахъядов.