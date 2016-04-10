Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Уфа» – «Терек». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тереком».

    «Уфа»: Шелия, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Аликин, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов, Ханджич, Игбун.
    Запасные: Лунев, Кацалапов, Сухов, Филин, Фомин, Сысуев, Безденежных, Диего Карлос, Марсиньо.

    «Терек»: Городов, Уилкшир, Плиев, Семенов, Иванов, Пирис, Рыбусь, Айссати, Лебеденко, Грозав, Митришев.
    Запасные: Годзюр, Гудиев, Мохаммади, Педро Кен, Кану, Кузяев, Мирзов, Ахъядов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 10 апреля 2016, 16:45

      Молодцы Уфимцы ! Главное уверенно играли А Терек, без призывов ДИКТОРА , был никакой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11