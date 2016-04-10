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    Пике: «Барселона» исчерпала лимит осечек в чемпионате»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды от «Реала Сосьедад» (0:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.

    «Мы начали встречу с пропущенного гола, это очень сильно навредило нам. Мы не лучшим образом действовали в первом тайме, а второй отрезок игры получился очень тяжелым. Ни одна команда не может проводить идеальный сезон.

    Мы заслужили тот очковый отрыв, который у нас был в таблице, наиграли на то, чтобы позволить себе несколько осечек. Теперь лимит исчерпан. Нам нужно двигаться дальше.

    Важная игра нас ждет в среду. Мы играем в самом значимом турнире из всех», – отметил Пике.

    Источник: Goal.com

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    10.04.2016 13:49
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