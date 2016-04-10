Долуда: «Все недостатки, на которые нам указывали, мы устранили. В Сочи все будет сделано в сроки»

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о том, как проходит подготовка к проведению Кубка Конфедераций-2017 в городе Сочи.

«Сочи будет принимать Кубок конфедераций в 2017 году. В мае мы начнем строительство трех тренировочных полей в Адлере, и к концу года они будут готовы.

Все недостатки, на которые нам указывали, мы устранили. Можно с уверенностью сказать, что все будет сделано в сроки», – проинформировал Долуда.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.