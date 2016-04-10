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    Погба: «Буффон просто является лучшим в своем деле»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал вдохновенную игру своего партнера по команде голкипера Джанлуиджи Буффона в матче 32-го тура итальянской Серии А против «Милана» (2:1).

    «Джиджи просто является номером один. Он лучший в своем деле.

    Шансы на чемпионство? Мы еще ничего не достигли. Нужно выиграть еще достаточное количество матчей, чтобы завоевать Скудетто. «Ювентус» уже сконцентрирован на следующей игре», – сказал Погба.

    После 32 игр в турнирной таблице Серии А «Ювентус» располагается на первой строчке, отрываясь от ближайшего преследователя «Наполи» на девять очков. Неаполитанцам в текущем туре чемпионата предстоит домашняя встреча с «Вероной».

    Источник: Goal.com

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    10.04.2016 13:21
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