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    Головин: «Думаю, пока у меня все получается неплохо»

    Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин рассказал о своих впечатлениях от победы над «Мордовией» (7:1) в матче 23 тура чемпионата России.

    — Мы хорошо играли в атаке, все получалось. Даже все рикошеты были в нашу пользу. Удача была на нашей стороне, мы очень довольны результатом.

    — Можно ли сказать, что всю спортивную злость после поражения от «Зенита» выложили сегодня?

    — Да, все расстроились после матча с «Зенитом», очень настраивались на этот матч.

    — У тебя получился очень симпатичный гол, вспомни тот эпизод. Ты пробил очень хорошо.

    — Дзагоев увидел, что я открылся на дальней штанге, подал, оставалось только пробить в пустые ворота.

    — Ты уже полностью интегрирован в основу, часто появляешься на поле с первых минут. Как оценишь весенний отрезок в своем исполнении?

    — Думаю, пока все получается неплохо. Мне нужно агрессивнее идти вперед, проводить атаки, не бояться, и все будет нормально.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.04.2016 12:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 11 апреля 2016, 11:10

      так держать!

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      Рейтинг: +140

      Reets 10 апреля 2016, 14:20

      Надеюсь у коней не забалует. Тут главное чтоб с пацаном кокорин не случился.

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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 10 апреля 2016, 12:37

      Очень рад за Александра Головина! Прекрасный игрок и надежда сборной России и ЦСКА!

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