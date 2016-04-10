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    Еськов отсудил матч чемпионата Саудовской Аравии

    Российский рефери Алексей Еськов и его помощники Валерий Данченко и Игорь Демешко отсудили матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Файсали» и «Аль-Ахли». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, причем победный гол удалось забить благодаря пенальти, назначенным Еськовым на 72-ой минуте встречи.

    Напомним, что ранее чемпионат Саудовской Аравии приглашал другого российского рефери, Сергея Карасева.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 07:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 10 апреля 2016, 10:24

      значит наши арбитры не такие уж и плохие раз их приглашают в другие чемпионаты, на матчи лч, на евро.

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