Еськов отсудил матч чемпионата Саудовской Аравии

Российский рефери Алексей Еськов и его помощники Валерий Данченко и Игорь Демешко отсудили матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Файсали» и «Аль-Ахли». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, причем победный гол удалось забить благодаря пенальти, назначенным Еськовым на 72-ой минуте встречи.

Напомним, что ранее чемпионат Саудовской Аравии приглашал другого российского рефери, Сергея Карасева.