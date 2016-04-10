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    Аллегри: «Милану» не повезло: великий Буффон стал на их пути»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 32-го тура Серии А против «Милана» (2:1).

    «Хочу похвалить «Милан» за то, как они играли. Им просто не повезло: великий Буффон стал на их пути.

    Также хотел бы поблагодарить своих игроков, потому что мы сделали еще один шаг вперед. По ходу игры мы все лучше контролировали мяч и избегали серьезного риска.

    В некоторых моментах мы могли быть и лучше. Матч был сложным, ведь просто на «Сан Сиро» и не бывает. У «Милана» есть отличные игроки, и для нас было важно не замедлять прогресс», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    10.04.2016 01:33
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 апреля 2016, 11:00

      Милан, не грусти! Юве есть Юве...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 10 апреля 2016, 06:20

      Ювек молодцы!!

      0
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