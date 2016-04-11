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Чемпионшип. «Брайтон» вырвал победу у «Ноттингема»

11 апреля 2016, 23:47

В матче 41-го тура Чемионшипа «Брайтон» оказался сильнее «Ноттингема» – 2:1. Счет в этой встрече открыл Льюис Данк, после чего равновесие восстановил Декстер Блэксток. Победу гостям принес гол Стива Сидуэлла в добавленное время.

Ранее в этом туре «Мидлсбро» обыграл «Престон», «Бристоль Сити» разгромил «Шеффилд Уэнсдэй», «Дерби» с крупным счетом обыграл «Болтон», «Фулхэм» одолел «Кардифф», «Хаддерсфилд» и «Халл» сыграли вничью, «Ипсвич» проиграл «Брентфорду», «Милтон» уступил «Ротерхэму», «КПР» переиграл «Чарльтон», «Рединг» оказался слабее «Бирмингема», «Вулверхэмптон» и «Блэкберн» голов не забили, «Бернли» оказался сильнее «Лидса».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур

Ноттингем – Брайтон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Данк, 25; 1:1 – Блэксток, 50; 1:2 – Сидуэлл, 90+2.

Бристоль Сити – Шеффилд Уэнсдэй – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Вествуд (в свои ворота), 10; 2:0 – Рид, 13; 3:0 – Томлин (с пенальти), 42; 4:0 – Коджия (с пенальти), 52; 4:1 – О’Доннелл, 61.

Дерби – Болтон – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Расселл, 13; 2:0 – Инс, 38; 3:0 – Баттерфилд, 69; 3:1 – Кло (с пенальти), 73; 4:1 – Расселл, 77.

Фулхэм – Кардифф – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Иммерс, 41; 1:1 – Паркер, 46; 1:2 – Хиндман, 90.

Хаддерсфилд – Халл – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Патерсон, 40; 1:1 – Эрнандес, 76; 2:1 – Магуайр (в свои ворота), 90; 2:2 – Диоманде, 90+2.

Ипсвич – Брентфорд – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сондерс, 29; 0:2 – Вайб, 64; 0:3 – Вайб, 68; 1:3 – Фини, 88.

Удаление: Хайам, 45.

Мидлсбро – Престон – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Адома, 32.

Милтон – Ротерхэм – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Дербишир, 2; 0:2 – Бест (с пенальти), 17; 0:3 – Бродфут, 54; 0:4 – Смоллвуд, 80.

КПР – Чарльтон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Филлипс, 45; 1:1 – Козинс, 62; 2:1 – Эль Хайати, 90.

Рединг – Бирмингем – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Доналдсон, 2; 0:2 – Шоттон, 27.

Вулверхэмптон – Блэкберн – 0:0 (0:0)

Бернли – Лидс – 1:0 (1:0)

Голы: Арфилд, 1.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип
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