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    Венгер: «Ничья с «Вест Хэмом» осложнила нам жизнь в борьбе за титул»

    Наставник «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги встречи 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:3).

    «Мы проявили характер и командный дух, проигрывая 2:3 и сумев отыграться. В последние 20 минут шансы на победу были у обеих команды.

    Сожалею, что с нашей стороны не нашлось, чем ответить Кэрроллу. Но я не собираюсь в чем-то винить игроков, Пропущенные голы вызвали у нас разочарование, особенно, учитывая то, что счет был 2:1 в нашу пользу.

    Сохраняем ли мы еще шанс на титул? Не могу сказать. Сегодня мы сделали нашу задачу еще сложнее», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    09.04.2016 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2016, 21:34

      Венгер как и Спартак все еще лелеют надеждой

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 9 апреля 2016, 19:53

      Арсен, дружище, да закрой ты уже рот свой по поводу титула. Не позорь себя и не смеши людей.

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