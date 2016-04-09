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    Роналду стал первым, кто забил 30 мячей в шести сезонах Примеры подряд

    Гол нападающего «Реала» Криштиану Роналду в первом тайме матча 32-го тура Примеры против «Эйбара» (4:0, перерыв) стал для португальца 30-м в нынешнем чемпионате Испании. Таким образом, он стал первым, кто сумел преодолеть эту отметку в шести розыгрышах Примеры подряд.

    Отметим, что лишь в первом своем сезоне за «сливочных» Роналду не удалось разменять третий десяток голов: для этого ему не хватило четырех забитых мячей.

    Источник: Twitter

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    09.04.2016 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 9 апреля 2016, 19:08

      В России Роналдо бы столько не забивал))) наши поля не дали бы ему это сделать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 9 апреля 2016, 18:37

      мда уж

      0
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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 9 апреля 2016, 18:03

      Машина. Кто бы что ни говорил.

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