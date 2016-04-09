Роналду стал первым, кто забил 30 мячей в шести сезонах Примеры подряд

Гол нападающего «Реала» Криштиану Роналду в первом тайме матча 32-го тура Примеры против «Эйбара» (4:0, перерыв) стал для португальца 30-м в нынешнем чемпионате Испании. Таким образом, он стал первым, кто сумел преодолеть эту отметку в шести розыгрышах Примеры подряд.

Отметим, что лишь в первом своем сезоне за «сливочных» Роналду не удалось разменять третий десяток голов: для этого ему не хватило четырех забитых мячей.