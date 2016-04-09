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    Бубнов: «В матче с «Рубином» «Динамо» максимум сможет зацепиться за ничью»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 23-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Динамо» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, казанский клуб одержит победу со счетом 1:0.

    «Рубин» играет дома, неплохо выглядел в прошлом туре на фоне «Локомотива», возвращается в строй капитан Олег Кузьмин. У «Динамо» по-прежнему нездоров Денисов, без которого не будет стройности в опорной зоне. На мой взгляд, максимум для «Динамо» в данном случае – ничья, но и за нее зацепиться проблематично», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.04.2016 16:24
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