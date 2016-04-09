Мутко: «Вероятно, мы смогли сорвать вброс о купленном ЧМ-2018»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что его заявление в конце марта могло поспособствовать срыву информационного вброса о покупке Россией права на проведение чемпионата мира 2018-го года.

«Информационный вброс о покупке прав на проведение чемпионата мира 2018 года? Возможно, мы его сорвали. Как видите, мы тоже работаем. Но я подозреваю, что информационные атаки еще будут», – сказал Мутко.

Напомним, в конце прошлого месяца министр предупредил, что стоит ожидать информации в СМИ, о покупке Россией голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018 года.