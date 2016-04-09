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    Сафонов считает, что «Рубин» и «Динамо» завершат матч результативной ничьей

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился прогнозом на поединок 23-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Динамо». Он считает, что обе команды смогут поразить ворота соперника хотя бы раз, а сама встреча завершится вничью.

    «Этот сезон оба клуба в актив занести не могут, так как он выходит провальным. Но мне кажется, что в Казани будет зафиксирована результативная ничья», – сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 апреля 2016, 15:19

      Да ну нах!
      Рубин выиграет!

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