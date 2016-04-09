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    Экс-скаут «Ювентуса»: «Салас сорвал переход Роналду в туринский клуб в 2002-м году»

    Экс-скаут «Ювентуса» Джанни Ди Марцио признался, что в 2002-м году форвард «Реала» Криштиану Роналду чуть было не оказался в туринском клубе.

    «После просмотра матчей Роналду за «Спортинг», я составил отчет. У меня состоялся разговор с ним и его матерью. В течение суток они прибыли в Турин, где Роналду проходил медицинское обследование, однако в конце концов так ничего и не вышло.

    В сделку со «Спортингом» был включен Марсело Салас, однако чилиец не захотел покидать Италию, и в итоге сделка оказалась сорванной», – сказал Ди Марцио.

    Напомним, что в 2003-м году Роналду был приобретен «Манчестер Юнайтед» за 17,5 миллиона евро.

    Источник: AS

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    09.04.2016 14:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 9 апреля 2016, 16:47

      Сколько таких возможных переходов могло быть, ничего удивительного

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 9 апреля 2016, 15:09

      интересный факт.

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