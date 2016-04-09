Комиссия ФИФА осталась довольна подготовкой Екатеринбурга к ЧМ-2018

Совместная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» посетили Екатеринбург с целью ознакомлению с подготовкой города к чемпионату мира-2018. Крис Унгер, возглавляющий подразделение ФИФА по проведению чемпионатов мира, выразил удовлетворение увиденным.

«Сейчас решаются вполне конкретные задачи по реализации пространства, мы здесь для того, чтобы спланировать оперативную деятельность во время ЧМ-2018. Заранее изучили планы, провели удаленное совещание. Но физический визит имеет очень большое значение, мы можем увидеть воочию то, что видели на бумаге. И то, что мы видим, полностью соответствует нашим ожиданиям», – сказал Унгер.

«Мы смотрим не столько ход самого строительства, сколько планировочные решения вокруг арены. Не секрет, что стадион находится в самом центре, и наша задача правильно распределить имеющуюся площадь вокруг», – добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Напомним, в Екатеринбурге состоятся четыре поединка группового турнира ЧМ-2018, одним из которых станет игра соперников сборной России по группе A.