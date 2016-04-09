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    Дзагоев: «Фильмы «Троя» и «Гладиатор» должен посмотреть каждый»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал фильмы, которые, по его мнению, каждый должен посмотреть.

    «Обязательными к просмотру я считаю два исторических фильма — «Троя» и «Гладиатор». Я вообще люблю кино про борьбу за справедливость, про отважных, сильных людей. Они храбро сражаются за свою жизнь, за своих родных, принимают волевые решения и совершают героические поступки.

    Самый сильный момент в фильме «Гладиатор» — тот, когда главный герой, генерал Максимус, потерял свое место в жизни, свою семью. Он не опустил руки и продолжил сражаться за своих родных, за то, во что он верил. А в фильме «Троя» показана история мифологического героя Ахиллеса, который был рожден, чтобы воевать, упивался жаждой славы и подвигов, но любовь настигла его, и ради нее он отдал свою жизнь.

    Такие фильмы — для всех, их можно пересматривать много раз и рекомендовать тем, кто до сих пор их не видел», — сказал футболист в интервью журналу HELLO! Russia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 10:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 апреля 2016, 16:05

      если Алан познакомится с женой Жиркова,то сможет узнать,что земля держится на трех китах

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 апреля 2016, 15:23

      видимо Аланчик уже осилил букварь,- скоро читать начнет

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 9 апреля 2016, 13:48

      А как Алан наверное обалдеет, когда впервые посмотрит взрослое кино! Хотя может быть и наоборот - после Трои с Гладиатором он уже нормальное кино смотреть не сможет.

      1
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      Рейтинг: +137

      olebar73 9 апреля 2016, 11:56

      Авторитетное мнение.

      0
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      Рейтинг: +12

      B@uk@ 9 апреля 2016, 11:53

      Согласен

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2016, 10:36

      Ему бы кинопанораму вести. Уж, больно пафосно! А наши фильмы Дзагоев видел? К примеру, БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ

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