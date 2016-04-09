Мельгарехо: «Самая большая проблема в Москве – это пробки»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о том, как проходит процесс его адаптации в московской команде.

«В команде меня замечательно приняли. «Спартак» – это очень сплоченный коллектив. Адаптироваться мне помогали все – сложились отличные отношения и с русскими, и с легионерами. С русскоговорящими партнерами я говорю по-русски. Стараюсь, по крайней мере.

Самая большая проблема в Москве – это пробки. Но, несмотря на это, моей семье здесь достаточно комфортно: есть все для жизни, для отдыха», — сказал Мельгарехо.

Лоренсо Мельгарехо провел в составе красно-белых четыре матча и отметился одной голевой передачей.