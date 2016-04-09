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    Самедов: «Третье место – не предел для нас»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов оценил турнирные перспективы своей команды.

    «Нормальное состояние и у меня, и у команды. Очень рады, что добыли необходимые три победы в последних трех турах. Слава богу, идем хорошим темпом. Теперь думаем о том, что будет дальше. Впереди непростые матчи, но вместе с тем интересные. К «Крыльям» готовимся самым серьезным образом.

    Место «Локомотива» в турнирной таблице? Думаю, мы можем добиться и большего. Но заглядывать вперед не хочется. Смотрим только на себя. Понимаем, что ситуация в турнирной таблице напряженная, претендентов на высокие места много. В этой конкуренции победит тот, у кого крепче нервы и прочнее запас», — сказал хавбек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 06:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 апреля 2016, 12:26

      после этой ничьи - совсем беда

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