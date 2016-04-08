Моуринью: «У Гвардиолы уже есть новый клуб, а у меня его нет»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал возможное соперничество с Хосепом Гвардиолой в АПЛ. Напомним, Гвардиола летом возглавит «Манчестер Сити», а будущее самого Моуринью связывают с «Манчестер Юнайтед».

«Он знает, где он будет работать, а я – нет. Сейчас нет смысла представлять себе какие-то сценарии, потому что у Гвардиолы уже есть новый клуб, а у меня его нет.

Я не хочу говорить ничего о «Манчестер Юнайтед». Есть тысячи возможных сценариев, некоторые более вероятны, другие – менее. Единственное, чем я занимаюсь, когда у меня нет работы, так это чтение всего подряд в прессе. Во время работы я не читаю ни слова.

Врать и вырывать слова из контекста – это так просто. Таков мир, в котором мы живем, и к этому нужно привыкнуть.

Я могу гарантировать, что останусь верен своему старому правилу и не буду ничего читать во время работы», – сказал Моуринью.