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    Энрике: «Защитники цепляют Суареса, но ничего не происходит»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями перед матчем 32-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

    «Даже если мы выиграем, судьба чемпионства не будет решена. Впереди будут еще шесть матчей, и уже сейчас понятно, что будет очень тяжело», – сказал Энрике.

    Также наставник прокомментировал поведение Луиса Суареса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, Суарес ударил ногой Хуанфрана.

    «Я каждый день говорю с Суаресом. Защитники цепляют его, но ничего не поисходит, а когда он сам делает что-то подобное, то его называют плохим. У Суареса есть личность, и мне это нравится. Других таких нет. Для нашей команды он очень важен».

    Источник: Football Espana

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    08.04.2016 20:14
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