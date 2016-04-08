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    Зидан: «Поведение Хамеса Родригеса никому не понравилось»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение Хамеса Родригеса во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). Перед своим выходом на замену при счете 0:2 Родригес шутил и смеялся.

    «Этот эпизод должен стать для Хамеса уроком, потому что никому это не понравилось. Он должен понимать, что в любой момент он может оказаться в центре внимания многих людей – это следует учитывать. Но хочу сразу сказать, что мое отношение к нему после этого эпизода не изменится», – заявил Зидан.

    Источник: A Bola

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    08.04.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 9 апреля 2016, 21:31

      Зидан: Парень ржал, но в целом мне пофигу

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