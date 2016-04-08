Вайденфеллер попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал свою версию символической сборной по итогам первых матчей стадии 1/4 финала Лиги Европы.

В команду недели вошли по два игрока от «Боруссии» Д, «Севильи», «Атлетика» и «Вильярреала», а также по одному футболисту от «Браги», «Шахтера» и «Ливерпуля».

Полностью состав символической сборной первых четвертьфиналов Лиги Европы по версии УЕФА выглядит следующим образом:

вратарь: Роман Вайденфеллер («Боруссия» Д);

защитники: Тимоти Колоджейчак («Севилья»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»);

полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Рафа («Брага»), Денис Суарес («Вильярреал»);

нападающие: Седрик Бакамбу («Вильярреал»), Ариц Адурис («Атлетик»), Кевин Гамейро («Севилья»).