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    Вайденфеллер попал в команду недели Лиги Европы

    УЕФА опубликовал свою версию символической сборной по итогам первых матчей стадии 1/4 финала Лиги Европы.

    В команду недели вошли по два игрока от «Боруссии» Д, «Севильи», «Атлетика» и «Вильярреала», а также по одному футболисту от «Браги», «Шахтера» и «Ливерпуля».

    Полностью состав символической сборной первых четвертьфиналов Лиги Европы по версии УЕФА выглядит следующим образом:

    вратарь: Роман Вайденфеллер («Боруссия» Д);

    защитники: Тимоти Колоджейчак («Севилья»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»);

    полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Рафа («Брага»), Денис Суарес («Вильярреал»);

    нападающие: Седрик Бакамбу («Вильярреал»), Ариц Адурис («Атлетик»), Кевин Гамейро («Севилья»).

    Источник: Twitter

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    08.04.2016 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 8 апреля 2016, 21:07

      Сахо тоже неплохо играл

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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 8 апреля 2016, 19:16

      Эмм, я бы поставил сюда Сакхо и Милнера.

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