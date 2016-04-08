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    Аленичев: «Чтобы стать вратарем мирового уровня, Акинфеев должен играть в топ-чемпионате»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева, который сегодня празднует 30-летний юбилей.

    «Поздравляю Игоря с 30-летием. Желаю ему футбольного долголетия, успехов в играх за сборную. Что касается его статуса, то сегодня у нас есть несколько вратарей, которые могут составить ему серьезную конкуренцию. И это хорошо.

    Овчинников сказал про мировой уровень? Спорно. Все-таки для этого, на мой взгляд, необходимо играть в топ-клубах лучших европейских лиг. Можно ли считать таковой нашу Премьер-лигу?», – подчеркнул Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 17:14
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 9 апреля 2016, 22:00

      Ну, тут спорный момент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 9 апреля 2016, 06:11

      однако так то да....но поидее акинфеев мог уже 2 раза повесить бутсы на гвоздь у него было 2 серьёзные травмы на одно и тоже колено....вообще стоит не критиковать, а поддержать игрока который вернулся после тяжелейших травм и играет на высоком уровне....кто бы что не говорил пока нет равных ему кто мог бы в нужном матче решающем не допустить ошибок, а где то даже выручить взяв пенальти ..........есть вратари с хорошей статистикой, но в решающих матчах допускают детские ошибки.....так пример даже приведу....70 минута клуб ведёт 1-0 и выходит в 1-4 финала ЛЧ, голкипер чувствуя себя ноером выходит в очередной раз из рамки и пропускает мяч с 35 метров причём удар был не сильный так как наносился в противодействии с опорным полузащитником стоимостью 40 лямов.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 9 апреля 2016, 00:26

      а чтобы стать тренером мирового уровня нужно быть тренером спартака

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 апреля 2016, 22:29

      Нам и здесь не хило платят!

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 апреля 2016, 20:22

      30 лет. Пора на покой.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Zeff 8 апреля 2016, 20:25

      Ага,даешь дырлодыгина?!)) Всё только начинается, для вратаря это не возраст.

      4
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > redarmy83 8 апреля 2016, 20:40

      Будут новые рекорды?

      0
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Zeff 8 апреля 2016, 21:04

      У дырлодыгина все впереди )

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 8 апреля 2016, 19:32

      в нашем колхозе он лучший..))

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 19:31

      он совок куда ему за бугор там таких не держат

      3
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Garrincha58 8 апреля 2016, 20:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Патриот,а не совок. А Аленичев клоун. Игорь добился всего с ЦСКА сам.

      -4
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      Рейтинг: +120

      ШАНс > redarmy83 8 апреля 2016, 21:27

      ну до Аленичева ему ещё ООООЧЕНЬ далеко )))

      3
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 8 апреля 2016, 18:51

      Ушел поезд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 апреля 2016, 17:54

      Глядя на ресурсы и возможности нашей страны, давно бы переросли в топ-чемпионат. Причем за счет своих же игроков. Но мы же хотим сильную звездную молодежь, не строя при этом футбольные школы.

      5
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 8 апреля 2016, 17:34

      Дима прав, как всегда!!! Как никто разбирается в футболе и честный человек! Не финтит в угоду кому-либо!!!

      9
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