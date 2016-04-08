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    Манчини не собирается возглавлять «Зенит»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини опроверг информацию о возможном уходе из итальянского клуба. Ранее сообщалось, что 51-летний специалист может возглавить лондонский «Арсенал» или «Зенит», если не сможет пробиться с миланской командой в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Будущее каждого тренера зависит от результатов команды, которую он возглавляет. Мой контракт с «Интером» действует до следующего года, поэтому я не думаю по поводу своего будущего.

    Мне кажется, что у других людей иная информация, поэтому я повторюсь, что связан с «Интером» как минимум до лета 2017-го. Никаких предложений от зарубежных клубов мне не поступало, а всe, что было сказано в прессе – неправда», – заявил Манчини.

    Источник: Football Italia

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    08.04.2016 13:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +208

      renepjd 8 апреля 2016, 19:11

      Вот и чудненько

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ylham87 8 апреля 2016, 18:41

      Вам ребята Бердыев надо! У Вас та точно потом все порядке будет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      GOOOI 8 апреля 2016, 17:51

      Если идти в зенит т.е. в Р.Ч. то после года работы надо брать на год отпуск что бы написать книгу как Боош ,а он не хочет.

      -1
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      Рейтинг: +58

      BlackX 8 апреля 2016, 17:23

      Эээм, они её уже, как бэ, не прошли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 апреля 2016, 16:04

      Кто бы Зенит не возглавил - всё равно Бенфику им не пройти

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 апреля 2016, 15:17

      НИКТО НЕ ХОЧЕТ К БОМЖАМ))
      БЕРИТЕ КАРПИНА!!!

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 14:53

      Ну и ладно. Итальянец у нас ужо был. Нам немца надо! Чтобы порядок навести

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 апреля 2016, 14:44

      Контракт у него)))

      1
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      Рейтинг: +128

      shmag 8 апреля 2016, 14:30

      нах он нужен?

      2
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      Рейтинг: +43

      Миша00 8 апреля 2016, 13:37

      ох как уже достали с этими тренерами Зенита

      0
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