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    Аленичев: «Мутко дал понять судьям, чтобы они не расслаблялись»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова Виталия Мутко о плохом судействе в игре 22-го тура чемпионата России с «Ростовом». Напомним, что министр спорта РФ призвал проверить арбитров матча на детекторе лжи.

    «Меня не удивила реакция Виталия Мутко на судейство в матче «Ростов» – «Спартак». Судьи ошибаются, но не хотелось бы это обсуждать. Просто министр дал понять, что в конце чемпионата ставки слишком велики и пусть судьи не расслабляются.

    Нелегко проигрывать одному из главных конкурентов в борьбе за еврокубки. Делаем все возможное, чтобы ребята не раскисали, улыбались. Сложно работать, когда кругом грустные лица», – подчеркнул российский тренер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2016 13:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 апреля 2016, 21:20

      "мудко дал судьям"...

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 апреля 2016, 15:20

      надо на кол посадить Лапочкина, чтобы другим не повадно было

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > REDWHITE_ 8 апреля 2016, 15:23

      мутко посади на кол

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 8 апреля 2016, 15:14

      Аленичев пытается везде успеть, до всего ему есть дело, Мутко, судьи, министр спорта...
      Тренеру следует заниматься своими делами, а не сваливать всё на других.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 15:02

      Алень как будто не играл в футбол судьи ошибались и будут ошибаться они люди а не компьютеры а зато теперь после мутковских угроз будут перебздивать чем небобздеть и ошибок будет еще больше правильные голы могут не засчитать а за это ничего не будет

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