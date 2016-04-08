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    Оздоев: «Сборная России способна победить на Евро»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев выразил надежду попасть в состав сборной России, а также отметил, что национальная команда имеет шансы побороться за победу на чемпионате Европы во Франции.

    «Конечно, планирую бороться за место в сборной. Но все зависит от главного тренера. Он выбирает игроков, а мое дело – доказывать на поле, что я должен находиться в составе. Каких-то контактов со Слуцким не было. Я думаю, что все еще впереди. Если вызовут – хорошо. Если нет — значит нужно больше работать.

    Шансы сборной на Евро-2016? Если Греция в свое время выиграла чемпионат Европы, то почему мы этого сделать не можем? У нас не хуже игроки, чем были тогда у греков. Были примеры, когда команды с трудом выходили из квалификации на чемпионат, но потом становились чемпионами», – приводит слова Оздоева ProKazan.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 13:07
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +24

      ReFa63 12 апреля 2016, 07:45

      Убивают такие статьи)) Из года в год живем надеждой)))

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 8 апреля 2016, 19:30

      А прущая наркота видать в Казани-то))В здравом уме такую ху*ту не сморозить)тогда уж договаривай что и сборная Бразилии по хоккею с шайбой ЧМ может выиграть))Наши и там уже в бичей превращаются...

      1
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 8 апреля 2016, 19:04

      Сплошные патриоты на ветке собрались!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 8 апреля 2016, 17:58

      Сборная по хоккею? Вполне!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 апреля 2016, 17:49

      Заканчивай со спайсами Магомед

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Pourport 8 апреля 2016, 17:56

      А при чём тут пески?

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 апреля 2016, 17:48

      "Были примеры, когда команды с трудом выходили из квалификации на чемпионат, но потом становились чемпионами»

      Ну это не про Россию. Здесь для игроков деньги важны, т к их развратила наша федерация футбола. Вот Бердыева бы сюда, тогда было бы что подобное Греции 2004 года

      1
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      Рейтинг: +58

      BlackX 8 апреля 2016, 17:18

      Господа, футбол футболом, но как же патриотический долг?

      -1
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      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 > BlackX 9 апреля 2016, 04:20

      А долговая расписка есть?Т.е. документ,имеющий юридическую силу.

      0
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      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 8 апреля 2016, 17:15

      насмешил

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      Рейтинг: +155

      zenit888 8 апреля 2016, 16:30

      Губошлеп...

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 апреля 2016, 16:25

      Со Франциям видно было как они способны победит... в скорости во всем уступали...

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