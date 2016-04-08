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    ЦСКА не сыграет на новом стадионе в этом сезоне

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что строящийся стадион клуба не успеет принять матчи нынешнего сезона.

    «ЦСКА в этом сезоне не сыграет на новом стадионе. Бюджет корректируется. Много оборудования, которое не подлежит импортозамещению. Из-за катастрофического падения курса рубля, бюджет (строительства стадиона) возрос. Но, несмотря на все сложности, надеемся, что сумеем сдать стадион в эксплуатацию вовремя. Сдача – июль месяц».

    Также генеральный директор армейцев рассказал о том, что на открытие нового стадиона может приехать известный топ-клуб.

    «Это будет топ-клуб. «Барселона»? Она рассматривается в том числе», – отметил Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    08.04.2016 12:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2250

      kvm 8 апреля 2016, 23:43

      ипподром откладывается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 апреля 2016, 15:18

      А СКОЛЬКО ВИЗГУ БЫЛО ОТ БАБАЙКИ))) АХА-ХА

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +58

      BlackX 8 апреля 2016, 13:11

      Да не только овёс(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 апреля 2016, 13:05

      Овёс нынче катастрофически подорожал!

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