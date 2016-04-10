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    Бундеслига. «Байер» обыграл «Кельн», «Шальке-04» в дерби разошелся миром с «Боруссией» Д

    В матче 29-го тура Бундеслиги «Кельн» на своем поле уступил «Байеру» – 0:2.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

    Кельн Байер – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Брандт, 39; 0:2 – Чичарито, 44.

    Удаления: Биттенкурт, 90 – Венделл, 90.

    Шальке-04 Боруссия Д – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кагава, 49; 1:1 – Сане, 52; 1:2 – Гинтер, 56; 2:2 – Хунтелаар, 66 (с пенальти).

    Вольфсбург Майнц – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Шюррле, 52; 1:1 – Самперио, 66.

    Удаление: Данте, 90.

    Гамбург – Дармштадт – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сулу, 38; 0:2 – Гондорф, 54; 1:2 – Холтби, 90.

    Штутгарт Бавария – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нидермайер, 31 (в свои ворота); 0:2 – Алаба, 52; 1:2 – Дидави, 63; 1:3 – Коста, 89.

    Вердер – Аугсбург – 1:2 (1:0)

    Голы: 0:1 – Гриллич, 43; 1:1 – Финнбогасон, 53; 1:2 – Хон, 87.

    Айнтрахт Хоффенхайм – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Амири, 62; 0:2 – Ют, 90.

    Ингольштадт Боруссия М – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хартманн, 89.

    Герта – Ганновер – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ибишевич, 3; 1:1 – Собич, 18; 1:2 – Шмидебах, 58; 2:2 – Калу, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 20:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      viking_91 10 апреля 2016, 22:27

      чичарито красавчик

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      Рейтинг: +7

      dubovkas 10 апреля 2016, 20:18

      Что-то очень скромно

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