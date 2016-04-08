Элбер: «Вместе с Гвардиолой в Мюнхен пришла красивая игра»

Он и сделал игру Барселоне и блогодоря игрокам барсы Испания и рвала всех... он ушел барс спад и Испания спад... а щас барсу не испанцы тянут
Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер уверен в том, что руководство клуба сделало правильный выбор, назначив на пост главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.
«Перед тем как в команду пришел Гвардиола, «Бавария» исповедовала классический немецкий, прямолинейный футбол. Вместе с Гвардиолой в Мюнхен пришла красивая игра. Сейчас в команде большое значение придается контролю мяча и перемещениям игроков по полю. Это более прогрессивный вид футбола», — сказал он.