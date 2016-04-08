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    Элбер: «Вместе с Гвардиолой в Мюнхен пришла красивая игра»

    Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Джоване Элбер уверен в том, что руководство клуба сделало правильный выбор, назначив на пост главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

    «Перед тем как в команду пришел Гвардиола, «Бавария» исповедовала классический немецкий, прямолинейный футбол. Вместе с Гвардиолой в Мюнхен пришла красивая игра. Сейчас в команде большое значение придается контролю мяча и перемещениям игроков по полю. Это более прогрессивный вид футбола», — сказал он.

    Источник: Goal.com

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    08.04.2016 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 апреля 2016, 09:44

      Он и сделал игру Барселоне и блогодоря игрокам барсы Испания и рвала всех... он ушел барс спад и Испания спад... а щас барсу не испанцы тянут

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