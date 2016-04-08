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    Фонсека: «Суарес трус и бесстыжий человек»

    Экс-агент форварда «Барселоны» Луиса Суареса Даниэль Фонсека обрушился с критикой на уругвайского футболиста заявив, что у него «проблемы с психикой и нравственностью». Такие слова Фонсека сказал после того, как форвард потребовал от него 20% от суммы, полученной после перехода из «Насьоналя» в «Гронинген» в 2006 году.

    «Суарес соврал. Он является человеком, который имеет психические проблемы. Конечно, мы все об этом знаем. Поэтому он и продолжает пользоваться услугами психолога. Он трус и бесстыжий человек», — сказал Фонсека.

    Источник: Marca

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    08.04.2016 07:15
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 12 апреля 2016, 02:10

      Может Суарес его тоже укусил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 11 апреля 2016, 13:36

      Вряд ли это правда,хотя возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 9 апреля 2016, 20:10

      Суарес, фас!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 8 апреля 2016, 17:00

      Ничего не понял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      gayane-1964 8 апреля 2016, 14:06

      fonseka naxal

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 8 апреля 2016, 12:01

      Вот до чего бабло людей доводит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2016, 09:19

      открыл Америку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 апреля 2016, 08:58

      Интересно столько лет молчал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 8 апреля 2016, 08:53

      Фонсека денежку закрысил видимо ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      Piter SpaM > hmelarj 8 апреля 2016, 12:02

      Фонсека получает свои проценты за свою работу. Как можно скрысить свои деньги? Или он на окладе у Суареса сидит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 8 апреля 2016, 08:31

      согласен . он гребаный мудак . я еще у него такого понимая как любовь клубу . к тому же свое слово не держит.

      0
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